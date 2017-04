CS Mioveni a facut spectacol in Liga a II-a si continua sa spere la promovare! Cele 5 echipe care se lupta pentru 2 locuri

Lupta pentru promovare ramane una extrem de interesanta.

CS Mioveni continua sa spere sa revina in Liga 1 dupa o victorie categorica in fata celor de la Metalu Resita cu 5-1. Mioveni ajunge la 54 de puncte, cu 3 mai putin decat Sepsi, echipa aflata pe locul 2, si cu 2 puncte sub UTA, echipa aflata pe locul 3 care duce la baraj. In cursa pentru promovare mai sunt Brasov (53 de puncte) si Chindia Targoviste (50 de puncte). Juventus Bucuresti pare desprinsa in castigatoare, in ciuda ultimele 2 meciuri in care a pierdut.

Iata rezultatele de astazi:

Olimpia Satu Mare - ASU Politehnica Timisoara 1-1

CS Afumati - Chindia Targoviste 2-1

CS Mioveni - Metalul Resita 5-1

Meciurile Juventus Bucuresti - CS Balotesti si Dunarea Calarasi - UTA Batrana Doamna se disputa duminica, iar partida FC Brasov - Dacia Unirea Braila are loc marti.

