BREAKING NEWS | Accident mortal: o masina in care se aflau antrenorii Dunarii Calarasi, implicata! Doua persoane au murit, o alta e in coma

Un accident mortal, in care a fost implicat si un autovehicul in care se aflau mai multi oameni ai Dunarii Calarasi, din stafful lui Dan Alexa, a avut loc in aceasta seara.

Dunarea Calarasi se intorcea din deplasarea de la Braila, cand o masina in care se aflau unii dintre oamenii din stafful lui Dan Alexa a fost implicata intr-un accident.

Potrivit clubului, doua persoane si-au pierdut viata in coliziunea petrecuta in localitatea Drajna, judetul Prahova.

"In aceasta seara, la intoarcerea de la meciul disputat la Braila, o masina apartinand clubului nostru in care se aflau membrii staff-ului tehnic a fost implicata intr-un tragic accident rutier. Componentii echipei noastre sunt in stare stabila si sunt supusi unor investigatii la Spitalul Judetean Calarasi", se arata in comunicatul clubului.

Potrivit ProSport, membrii staffului Dunarii Calarasi care s-au ales cu rani sunt Nicolae Iorga, maseur, cu fractura de bazin, si Alexandru Muntanu, magazioner.