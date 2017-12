"Blatistii aia ordinari l-au facut pe el antrenor!" Replica data de unul dintre jucatorii din Liga a 2-a acuzat de BLAT

Patronul si antrenorul unei echipe din Liga a 2-a si-au acuzat proprii jucatori de blat!

Costel Rosu, fost jucator la Dacia Unirea Braila, a reactionat dupa ce antrenorul echipei, Alin Panzaru, si presedintele Auras Brasoveanu l-au acuzat pe el si mai multi jucatori ca au 'trantit' 5-6 partide. Jucatorul a negat acuzatiile si a dezvaluit ca el nici macar nu mai este legitimat la echipa de liga a 2-a.

"Blatistii astia ordinari l-au facut antrenor pe el. Tremur la ce am auzit in ultimele ore. Nu este adevarat tot ce s-a spus. Eu merg pana la final, sa dovedeasca. Sa vedem meciurile de care au spus, cel de la Satu Mare, am analizat partida de 10 ori, nu am facut greseli.



La urechile noastre apar tot felul de chestii, dar noi nu avem bani sa pariem sumele astea. Va spun sincer ca nu cunosc astfel de oameni (care pariaza in Singapore) si nu am fost implicat in astfel de lucruri.



De cand am plecat de la echipa am pus si eu un bilet. Eu nu mai sunt la echipa de cateva etape. Nu vreau sa acuz pe nimeni de nimic, vreau sa ma apar pe mine. O sa consult un avocat sa vad ce se poate face. Mergem pana la capat" a declarat Costel Rosu la Digi Sport.

"Vrem sa facem o baza de date cu toti jucatorii pe care ii suspectam ca au legaturi cu meciurile aranjate! O sa facem asta si o sa scapam!

O declaratie a antrenorului pe care clubul o va sustine şi o va detalia in momentul in care va fi nevoie. Avem declaratiile unor jucatori care au fost in situatia de a fi invitati sa participe la astfel de “jocuri”. in momentul in care am avut certitudinea ca ceva este putred am luat masuri. La prima adunare in plenul ligii a doua mai multi colegi vrem sa propunem creionarea unei liste de jucatori asupra carora exista suspiciuni, astfel incât sa ramâna in afara fenomenului” a declarat Auras Brasoveanu.