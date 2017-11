Caz NEBUN in Romania! "Suntem cea mai proasta echipa din campionat!" Fabulos: prima echipa care da vina pe Champions League pentru ca a ratat victoria

Prea mult fotbal de cel mai inalt nivel strica! :))

Dacia Unirea Braila a pierdut un avantaj de 3 goluri in doar cateva minute pe terenul Pandurilor si a plecat cu doar un punct din deplasarea de la Motru. Dupa joc, antrenorul Daciei, Alin Panzaru, si-a certat rau jucatorii. Dacia Unirea a condus pana in minutul 70 cu 3-0, apoi a tremurat si pentru rezultatul de egalitate. Pandurii puteau castiga in prelungiri. 'Jucatorii s-au uitat prea mult la Sevilla - Liverpool din Champions League', anunta trist Panzaru.

"E inexcplicabil. Am controlat jocul pana in minutul 70, am primit 3 goluri in cateva minute. Primul si ultimul au venit pe executii frumoase, dar nu pot sa trec peste debandada din echipa mea. Nici in cele mai urate visuri nu credeam ca mai putem rata victoria! Conduceam cu 3-0 in minutul 80. Cred ca suntem cea mai proasta echipa din campionat. Nu e prima data cand patim asa ceva. Nu mai stiu ce sa cred. Avem un lot subtire, ne scaldam in saracie", a spus Panzaru imediat dupa meci.

Dupa 19 etape, Braila e pe 15 in B, la egalitate de puncte cu Pandurii, care e insa clasata cu un loc mai jos din cauza golaverajului inferior