Atentie, Liga I! Performanta fantastica pentru "Higuain de Colentina" Chipirliu! Ce a reusit cu Clinceni

Juventus Bucuresti a batut la Clinceni acasa cu 7-0. Chipirliu a dat 6 goluri!

Bogdan Chipirliu este cel mai bun jucator al liderului Ligii a 2-a, Juventus Bucuresti. Cel poreclit "Higuain de Colentina", in varsta de doar 24 de ani, are un sezon fantastic si este golgheterul campionatului, cu 26 de reusite.

Chipirliu a marcat nu mai putin de 4 goluri in prima repriza a meciului din deplasare cu Clinceni, totul in doar 36 de minute, marcand apoi si in repriza a doua de doua ori.

Atacantul adus de la Otelul Galati a marcat in ultimii 5 ani un total de 8 goluri, insa in aceasta stagiune are deja de 3 ori mai multe reusite!

Juventus este lider in Liga a 2-a cu 10 puncte in fata locului 2, ocupat de Sepsi.