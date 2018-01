VIDEO: Ziua in care Gigi Becali l-a sunat pe Copos sa il intrebe de ce a cumparat arbitrii la un Steaua - Rapid :)

Un moment antologic din seria Fotbal la Maxx, de la inceputul anilor 2000.

In urma cu 16 ani, Gigi Becali nu era patron, ci doar finantator la Steaua. Clubul era in declin, dupa cativa ani de decizii inexplicabile care transformasera Steaua dintr-o echipa de Champions League intr-un club cu mari probleme financiare.

Tocmai de aceea, la Fotbal la Maxx, finantatorul primise titlul de "faramitator".

Filmuletul de mai sus surprinde o discutie intre Gigi Becali si George Copos, dupa un meci Steaua - Rapid. Becali l-a suspectat pe Copos ca ar fi cumparat arbitrii.

La Ora exacta in sport, Mihai Mironica a rememorat momentul de maxima tensiune intre emisiunea Fotbal la Maxx si Gigi Becali - cum a fost "curentat" Malonga Parfait de Becali, desi nu avea nicio legatura cu textele de la emisiune.

Un episod memorabil s-a petrecut in Stefan cel Mare in acele vremuri, cand Malonga Parfait nu l-a recunoscut pe Gica Hagi. Momentul, povestit de Mihai Mironica in clipul de mai sus :)