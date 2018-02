"ZERO EURO INVESTITIE! Fotbalul romanesc e la REDUCERE!" De ce vrea Hagi sa PLECE din Romania

Gica Hagi nu mai vrea sa ramana in Liga 1 dupa finalul sezonului.

Hagi e suparat din cauza atacurilor la care a fost supus si a lipsei investitiilor in fotbalul romanesc. Isi propune sa semneze cu un club din strainatate la vara.

"Am dreptul sa vorbesc pentru ca sunt implicat. Realitatea fotbalului din Romania trebuie sa ne intereseze. M-am intors acasa, am incercat sa fiu cat mai bine organizat ca sa sustin un lucru de la un capat la altul ca sa imi fac datoria fata de jucatori si de angajati. Ca sa ai credibilitate, trebuie sa faci ceea ce spui. In toata lumea se investeste in prima liga, in cea de-a doua si intr-a treia. In Romania primim zero euro! ZERO! Am spus ca sunt probleme de care trebuie sa tinem cont.

Eu ies din orice discutie la FRF, imi doresc un presedinte care sa-mi prezinte mie si celorlalti ce proiect are pe urmatorii 5 ani, cum resusciteaza fotbalul romanesc. N-am jignit pe nimeni, am zis ca vreau un presedinte care sa faca lucrurile bine. Nu mai sunt fotbalisti, terenurile s-au dus, cluburile au disparut. Nu ma revolt, imi spun parerea. Fotbalul romanesc e la reducere", a spus Hagi la Digisport.