Who Let The Dogs Out? 5 episoade in care dinamovistii au aratat ca mai mult se distreaza decat joaca fotbal

Ultimul scandal in care sunt implicati cei patru jucatori ai lui Dinamo convocati la lotul U21 al Romaniei - Ionut Nedelcearu, Patrick Petre, Alin Dudea si Vlad Olteanu, care au baut alcool in avionul care ducea nationala de tineret a Romaniei in cantonamentul din Spania, nu este primul in care jucatorii talentati ai lui Dinamo si-au dat in petec.

Nici nu este greu sa ne imaginam de ce cei patru fotbalisti au recurs la acest gest neprofesionist, atata timp cat de-a lungul timpului lui Tamas, Cristea, Torje sau Semeghin li s-au permis astfel de abateri disciplinare si in conditiile in care modelul lor de fotbalist si de personaliatate este managerul Adi Mutu.



1. Cel mai mare betiv din istoria lui Dinamo

Constantin David, jucator al “cainilor” in anii ’60, nu este nici golgheterul all-time al lui Dinamo si nu detine nici titlul pentru cele mai multe meciuri jucate in tricoul acestei echipe. Insa se lauda cu un alt titlu... „Eu sunt cel mai mare betiv din istoria clubului Dinamo! Eu beau de la 14 ani. De-atunci si pana acum, n-am facut nicio pauza! De bautura trebuie sa te apuci de tanar. Unii s-au apucat prea tarziu, de-aia se ametesc repede! Jucatorii de astazi sunt consumatori, noi eram betivi adevarati! Adica de-aia care beau pana uita unde stau! Pe vremea mea, toti fotbalistii erau betivi, rar gaseai cate unul care nu bea. Aceia erau exceptii. Cine nu bea, era marginalizat. Uneori, luam barurile la rand. La 12 noaptea, cand se inchidea carciuma, ne incuiau in bar si ne lasau bautura. A doua zi, la opt, cand veneau sa deschida barul, ne gaseau consumand”, dezvaluia „Flencea” intr-un interviu pentru EVZ, spunand ca titulatura sa este de „academician profesor doctor in Stiinte Alcoolice”.



2. “Scandalul Maneaua”, la ziua lui Torje

In 2008, presa prezenta un material video in care mai multi jucatori ai lui Dinamo - Torje, Ropotan, L. Goian, Pulhac si Dragos Grigore, cantau de mama focului o manea dedicata rivalei Steaua, la cheful prin care Gabi Torje sarbatorea cei 19 ani impliniti. Suporterii lui Dinamo au fost cu atata mai suparati cu cat la petrecere erau si cateva domnisoare, in imagini se vedeau sticle de vin, iar bairamul a avut loc dupa o infrangere usturatoare a “cainilor”, 2-0, la Brasov.



3. Tamas voia sa se apuce de K1

In perioada in care evolua pentru Dinamo, Gabi Tamas era spaima cluburilor si restaurantelor din Bucuresti, nedandu-se inapoi chiar sa frecventeze o locatie aflata la doar 200 de metri de stadionul rivalei Steaua. La momentul respectiv s-a speculat ca fotbalistului i s-a interzis accesul intr-un club de manele din Capitala, chiar la interventia tatalui sau, care ocupa functia de sef al Politiei Rutiere din Poiana Brasov, dupa ce acesta se pare ca aflase ca fiul sau participa la niste petreceri monstruoase, la care pierdea noptile si zeci de milioane de lei vechi. In timpul unei asemenea escapade, Tamas l-a sunat pe actionarul Nicolae Badea si l-a anunta ca se lasa de fotbal si se apuca de K1.



4. Semeghin, spaima sticlelor de vin

In 2004, Dorin Semeghin era unul dintre cei mai valorosi jucatori ai lui Dinamo, dar era acompaniat pe toate stadioanele de incurajarile “Semeghin, Semeghin, este spaima sticlelor de vin”. El a fost implicat intr-un accident de circulatie cu iz de cascadorie, din care a scapat, din fericire, doar cu rani minore. Desi s-a jurat ca nu pusese alcool in gura, autoturismul jucatorului rula cu viteza mare, Semeghin a pierdut controlul masinii si a lovit un refugiu de tramvai, fiind proiectat in zidul Hotelului Erbasu. Desi fundasul stanga a fost remarcat in anii urmatori chiar si de Alex Ferguson, dupa dubla cu Manchester United din preliminariile Champions League, anturajul dubios in care a ciocnit paharele a facut sa nu isi atinga adevaratul potential sportiv.



5. De la „print” in cluburi, la „cersetor” pe teren

In perioada in care juca pentru Dinamo, Adrian Cristea a fost amendat cu multe mii de euro, in diverse ocazii, fie pentru ca isi petrecea noptile prin cluburi, fie ca fugea din cantonament de la Saftica pentru a se intalni cu multele sale iubite, care il asteptau la poarta bazei cu motorul pornit, fie pentru ca era implicat in scandaluri mondene. Adus ca un talent de la Poli Iasi, “Printul” nu s-a ridicat pe terenul de fotbal la nivelul prestatie din cluburile de noapte si a ajuns la un moment dat sa inlocuiasca un-doiurile de pe gazon cu un trio conjugal cu Bianca Dragusanu si Catalin Botezatu. De altfel, fanii lui Dinamo probabil ca s-ar fi bucurat ca Cristea sa marcheze un numar egal de goluri pentru echipa lor cu cel al relatiilor care erau disecate in presa de scandal.

