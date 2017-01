"Welcome to FCSB" Alibec se simte deja stelist :) Ce mesaj a transmis in ziua in care a implinit 26 de ani

Denis Alibec e oficial jucatorul Stelei.

Fostul atacant al Astrei implineste astazi 26 de ani, varsta la care a costat oficial 2 milioane de euro, atat cat a platit Steaua pentru transferul sau de la Astra.

Alibec s-a alaturat deja lotului condus de Reghecampf la reunire si va merge in cantonament cu echipa.

Atacantul si-a schimbat cover-ul pe Facebook, punand o poza in tricoul Astrei, cu mesajul "welcome to FCSB", dupa care a postat un mesaj de multumire fanilor care i-au transmis la multi ani de ziua lui.

"Va multumesc mult pentru mesaje si va doresc sa aveti un an special, in care sa va bucurati de multe momente frumoase si sa fiti sanatosi! Dorinta pe care mi-am pus-o azi, de ziua mea, e aceeasi cu cea din noaptea de Revelion: sa pot spune, la finalul acestui an, ca sunt unul dintre fotbalistii care au readus suporterii pe stadioanele din Romania.", a scris Alibec pe pagina personala de Facebook.