"VREM STADION!" Dinamovistii ies in strada sa ceara o arena noua in Stefan cel Mare. Cum arata acum stadionul

Ne rugam sa nu primim penalty cu Danamerca. Stanciu a ratat la Cluj, iar acum ii iese in cale omul care a scris istorie in Champions League.

"Vrem stadion" e mesajul afisat de dinamovisti la intrarea in Stefan cel Mare. Nici Ceausescu nu era la putere cand a fost construit stadionul Dinamo, acum 65 de ani.

Ghencea si Giulesti au primit toate aprobarile si in acest an vor fi demolate.

In Stefan cel Mare sunt inca probleme.

Constructia noului stadion Dinamo a ajuns la un impas din cauza faptului ca Nicolae Badea nu a ajuns la un acord cu reprezentantii Ministerului de Interne"

Acum un an, Lipa a propus un stadion nou pentru Dinamo, de 30 de mii de locuri.