"Vreau sa vin la Dinamo!" Ce spune atacantul dorit de Contra in aceasta vara

Dinamo este aproape de a ajunge un atacant care a evoluat in prima liga din Elvetia sezonul trecut.

Francesco Margiotta este numele atacantului dorit de Dinamo in aceasta iarna. Italianul de 23 de ani apartine de Juventus, insa acestia l-au imprumutat de fiecare data in ultimele 5 sezoane.

Margiotta a jucat ultima data la nou-promovata in prima liga din Elvetia, Lausanne-Sport, pentru care a reusit sa inscrie 8 goluri in 18 meciuri. Din pacate, el a suferit o accidentare grava la ligamente in iarna.



"Sunt in negocieri cu Dinamo. inca nu am ajuns la un acord. Eu acum imi caut o echipa. Cu siguranta as vrea sa vin la Dinamo. Ar fi o ocazie excelenta sa joc din nou si sa fac lucruri bune.



Stiu ca Dinamo este o echipa importanta in Romania si ca antrenorul si conducerea au ambitie si vor sa castige campionatul. Daca voi ajunge la Dinamo, voi da tot ce pot pentru a juca cat mai bine si pentru a fi titular.



Am facut multe sacrificii pentru a ma recupera dupa accidentare. Sunt sigur ca totul este in regula acum. Sunt 100% refacut. Ma antrenez din greu la sala de forta pentru a fi in forma si pentru a juca cat mai repede" a declarat Margiotta pentru Gazeta Sporturilor.

Margiotta ar putea fi al 3-lea transfer al lui Dinamo dupa Diogo Salomao si Giorgos Katsikas..