"Vreau sa va spun cine sunt, n-am putut sa zic pana acum. Filmati aici!" Ce scrie pe legitimatia aratata azi de Becali

Gigi Becali a facut astazi o conferinta de presa, dar nu pentru a vorbi despre Steaua, ci despre situatia penitenciarelor din Romania.

Alaturi de Becali, la resedinta din Aleea Alexandru si-au facut aparitia si mai multi fosti detinuti, despre care patronul Stelei a spus ca au avut de indurat un regim de detentie mult prea aspru.

La un moment dat, Becali a scos in fata camerelor o legitimatie care ii atesta dreptul de a se implica in problemele sistemului penitenciar din Romania.

"Eu vreau sa va spun cine sunt, filmati aici. Nu am putut sa va zic pana acum, pentru ca nu mi se terminase pedeapsa de 3 ani si jumatate. Sunt Comisar Inalt European pentru implementarea drepturilor omului, in lume, nu doar in Romania."

"Nu e falsa, o puteti verifica. Uite ce scrie aici: titularul acestei legitimatii este indreptatit. Eu sunt comisar, merg la voi la puscarie sa verific conditiile, nu trebuie sa imi mai dea ei voie. O sa-i invat eu sa respecte legea.", a spus Becali.