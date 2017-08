"Vreau sa-mi cer scuze lui Dinamo si jucatorilor! Eu am raspuns cu o ironie la o talharie!" Mesajul lui Becali dupa scandalul cu Dinamo

Steaua intalneste Sporting pe 15 si 23 august in direct la ProTV!

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Sa planga Ronaldo! Steaua - Sporting, play-off-ul Champions League, in direct la PRO TV pe 15 si 23 august!

igi Becali le-a cerut scuze dinamovistilor dupa ce i-a ironzat impreuna cu managerul general Mihai Stoica intr-o conferinta de presa.

"Am vrut sa intervin pentru ca s-a discutat foarte mult la multe emisiuni de sport si constiinta mea mi-a spus ca nu e frumos. Vreau sa le cer iertare unora, iar unora sa le spun de ce am facut acest lucru. Vreau sa imi cer iertare clubului, conducerii, jucatorilor de la Dinamo si chiar si fanilor. Asa ceva nu se face, chiar ii cer iertare si lui Mutu. Nu mi-e rusine sa imi cer iertare pentru ceva care nu se face. Eu am raspuns cu o ironie la o talharie, la o hotie. Raspunsul a fost pentru cei care au facut acea talharie, magarie. Ajungi in casa omului, ma refer la coregrafia pe care au facut-o la meciul cu Manchester City... Ironia e o mangaiere fata de ce au facut ei. A fost raspunsul meu pentru cei care au participat la acea talharie”, a spus Becali la Digisport.

Gigi Becali a facut si o comparatie intre performantele europene ale celor doua formatii: "Trebuie sa spun adevarul. Daca vorbim de val, puteti sa vedeti, sunt 16 calificari in Europa, iar restul echipelor au 17. Ei au avut o calificare si noi avem 16. Eu nu am dat in Dinamo, in conducatori si in jucatori. Intentia mea a fost indreptata catre acei care au facut coregrafia. Voi face asta cat timp exista Steaua si Dinamo. E adevarat ca m-a durut. tin minte si acum. Este o rana care va ramane. Ca sa dau pansament pe rana, tot timpul voi face asa. Ei pot socoti ce vor ei, dar ei au trecut la insolventa. Noi am batut echipe mari, am batut Chelsea, am eliminat Ajax. Nu pot face retrospectiva cu noi”.

Patronul FCSB, Gigi Becali, si managerul general Mihai Stoica au ironizat rivala Dinamo si pe suporterii acesteia, in conferinta de presa organizata pentru a discuta despre adversara formatiei antrenate de Nicolae Dica in play-off-ul Ligii Campionilor, Sporting Lisabona.

Sursa: News.ro