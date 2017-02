Vrea sa se LASE dupa ce i-a fost luat inapoi salariul pe UN AN! Caz SCANDALOS in Liga 1

Voiculet se gandeste sa renunte la fotbal dupa scandalul cu CFR Cluj!

Bucurati-va de fotbal! Marti, 14 februarie, 21:45 PSG - Barcelona live la PRO TV! Joi, 16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

CFR a castigat in instanta procesul cu Voiculet, care trebuie acum sa restituie 70 000 de euro. Fotbalistul ia in calcul sa renunte la cariera de jucator, dezamagit dupa ce a trait la CFR si ASA Tg. Mures.

'Dupa ce eu am fost si am jucat pentru club, sa vina Curtea de Apel si sa spuna ca nu am niciun drept e ca si cum n-as fi fost, de fapt! Si mentioneaza: bani nemunciti! Ma gandesc serios daca sa mai continui. Cand nu mai ai tragere de inima, cand nu mai ai placere, e greu sa mergi mai departe. Am avut oferte din Liga 1, dar ce sa fac, sa plec de acasa ca sa am de unde sa ma intorc? Unde te duci, mai esti si injurat, mai joci si cu trei spectatori in tribuna... E deprimant!", a spus Voiculet.