Vrea sa PLECE? Gnohere se plange in Franta: "Se prefera folosirea romanilor in locul meu!"

Harlem Gnohere a anuntat ca nu vrea sa plece de la Steaua, insa tocmai a declarat in Franta ca e nemultumit de statutul sau de la echipa!

Gnohere spune ca Alibec e favorizat la Steaua deoarece este international roman, dar ca isi accepta situatia. Gnohere crede ca poate reusi performante mai bune in tricoul ros-albastru, daca va juca mai mult.



"Cred ca timpul meu de joc e scazut fata de ceea ce as putea oferi. Stiu ca am prestatii bune si e putin frustrant. Simt ca se prefera folosirea romanilor in locul meu, mai ales Alibec, care e international. E ceva normal in Romania, trebuie sa accept asta.

Cred ca trebuie sa lucrez si mai mult pentru a ma impune. Sunt apreciat in Romania, dar nu asta conteaza pentru mine", a declarat Gnohere, intr-un interviu acordat site-ului footballski.fr.

"Cand vii la un club nou si trebuie sa joci alaturi de oameni noi, ai nevoie de adaptare. Budescu si Alibec, de exemplu, erau obisnuiti sa joace impreuna, nu cu mine. Trebuie sa construim automatisme si, apoi, vom putea sa oferim ceva important", a explicat francezul.

Gnohere a dezvaluit si numele clubului din Franta care a incercat sa-l transfere. "Vreau sa plec, dar daca am oferta de la un club dintr-un campionat puternic. Am avut propuneri in iunie, chiar din Frantam, de la Lens", a spus Gnohere.