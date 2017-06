"Vrea razboi cu mine? Sunt crescut in cartier!" Sapunaru, atac la Becali, dupa ce a fost acuzat de BLAT de patronul Stelei

Cristi Sapunaru spune ca il va da in judecata pe Gigi Becali.

Becali a depus oficial plangere la TAS prin care ataca titlul cucerit de Viitorul. Si Sapunaru a constribuit la decizia lui Becali, care l-a acuzat pe fundasul Astrei ca a facut blat in meciurile cu Viitorul in play-off. Sapunaru nu vrea sa auda de un transfer la Steaua.

"De asta merge cu procesul la TAS? Atunci sa ma duc si eu sa il dau in judecata pe domnul Becali daca tot e asa tare in gura. De unde pana unde, ce, nu ai voie sa gresesti?

Daca vrea sa aiba un razboi mediatic cu mine, nicio problema. Pentru ca nu sunt prost, sunt crescut in cartier si pot sa ii raspund cand vrea dansul.

Sa isi vada de treaba lui, de echipa lui, sa vada de ce echipa lui a terminat pe locul 2 si cam atat.

Nu are ce sa imi faca mie niciodata o oferta Steaua, nu o sa ma duc niciodata. Am vazut ca a aparut si prin ziare ca ma duc eu la Steaua. Eu cand am dat declaratia m-am referit la cu totul altceva, iar eu la Steaua nu o sa ajung niciodata", a declarat Sapunaru la Dolce.