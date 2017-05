"Vorbeste mult si prost, sa-si vada de echipa lui!" Sapunaru, atac violent la Duckadam! Replica stelistului

Sapunaru spune ca nu s-a dat la o parte din fata adversarilor.

Sapunaru i-a raspuns lui Helmuth Duckadam, care a afirmase despre el ca nu si-a aparat corect sansele in meciurile cu FC Viitorul. "Vorbeste mult si prost. Sa-si vada de echipa lui", i-a recomandat Sapunaru.

"Nu sunt in masura sa comentez arbitrajul. Nu ma intereseaza cine va fi campioana. Sa nu-mi pronunte numele meu, pentru ca vorbeste mult si prost. Ii transmit sa vada de echipa lui si apoi sa discutam. Vor pleca de la Astra 13 sau 14 jucatori, vor aduce antrenor nou, cel putin asa cred. Noi am aratat putin din ceea ce trebuia sa aratam. Eu personal nu m-am dat la o parte din fata niciunei echipe. Cu atat mai putin colegii mei, am intrat la fiecare meci sa castigam, chiar daca nu am reusit si la inceput am avut un meci egal si trei infrangeri ii amintesc domnului Duckadam ca si la meciul cu Steaua am dat pe langa ea si nu a mai spus nimic ca a fost blat, cum a spus la meciul cu Viitorul", a declarat Sapunaru, la Digi.

Aflat in studio, Duckadam a afirmat ca nu l-a acuzat de blat pe Sapunaru: "Nu l-am acuzat pe Sapunaru de nimic. Am zis ca dupa cele doua jocuri cu Viitorul poti sa pui niste intrebari. Adica un fundas la experienta lui, in aceste doua jocuri, si-a dat doua autogoluri si a facut un penalti foarte usor. Atat am spus."