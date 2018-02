"Vom fi in play-off! Nu s-a pierdut nimic, o sa jucam cu cei mai buni!" Anuntul lui Miriuta dupa Dinamo - Craiova

Dinamo 2-2 Craiova | 'Cainii' nu sunt suparati dupa remiza contra Craiovei.



Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Miriuta e sigur ca Dinamo va fi in play-off. Le cere jucatorilor atentie maxima pentru jocul de la Chiajna, din etapa urmatoare. Palic si Torje vor atinge forma maxima in play-off, anunta antrenorul dinamovist.

"Multa patima, multa suferinta. Un meci foarte bun, un rezultat echitabil. Puteau sa inchida si ei jocul la 1-2, si noi puteam sa castigam la 2-2. Un joc foarte bun. O sa ma uit acasa la meci. Greselile trebuie sa le corectam. Craiova e o echipa buna.

Dar in ultimele 20-25 de minute am aratat forta. Am alergat mult! Sergiu Hanca s-a straduit. A facut cateva greseli, de aia l-am si schimbat, dar i se putea intampla oricui sa aiba o seara mai slaba. Am fortat cu Popa, cu Moldoveanu. Eu nu cunosc alt stadion in afara de Stefan cel Mare. Avem alt stadion care se numeste Dinamo? Sa vedem la meciul cu FCSB ce vom hotari impreuna cu sefii clubului. Vom fi in play-off.

Avem meci foarte greu la Chiajna, e vital sa castigam. Maine avem antrenament, o sa vad cat de bine e si Palic. Il vom avea pentru play-off si pe el, si pe Torje. Iasiul e la doua puncte in spatele nostru si mai sunt 3 jocuri. Se va juca pana in ultima etapa, atunci se va decide totul!", a spus Miriuta la Digisport.