Voluntari 0-1 Craiova // Niculescu, FURIOS pe arbitrul care a intors decizia la penalty: "Fiti atenti! E incredibil ce mi-a spus! Asta e rea intentie!"

Arbitrul de la Voluntari - Craiova a dictat penalty pentru gazde, insa apoi a fost convins de asistent sa nu acorde.

Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal! Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Claudiu Niculescu acuza arbitrajul de la partida cu Craiova de rea intentie, dupa ce Marcel Barsan a acordat penalty la duelul dintre Daniel Benzar si Mitrovic, dupa care a intors decizia la interventia asistentului.

"Incerc sa fiu calm, e frustrant. Am vazut reluarile la TV, a fost penalty clar. Lamentarile noastre sunt de prisos, cele 3 puncte merg la ei.

Arbitrul central mi-a zis de ce a intors decizia. Mi-a zis asa: <Din pozitia mea in care eram, a fost penalty clar. Dar la semnalul arbitrului asistent, am intors decizia>. Daca asta nu e rea intentie, nu stiu ce mai e. Cum putea sa vada el mingea de la 70 de metri? Deci arbitrul central mi-a zis ca din punctul lui de vedere este penalty, dar asistentul a intors decizia! Hai sa fim seriosi.

Putea sa-l ajute daca era aproape de el faza, dar ei acopereau mingea, nu avea cum sa vada. Dar cum sa nu mergi pe mana ta, in conditiile in care imi spui mie ca e penalty. M-a trimis in tribuna pentru ca am intrat 1 metru in teren. Nu am jignit pe nimeni, nu fac asta niciodata. Uneori sunt vulcanic, mai ales cand vad decizii pe care nu le inteleg. Foarte rar dauu vina pe arbitraj, nu stiu cum sa caracterizez aceasta decizie pe final de joc, e ciudat. Am ramas socat cand am auzit explicatia lui. Cine a dat mingea afara dintre cei doi jucatori? Sa zicem ca au atins mingea in acelasi timp.

Dar in alta zona a terenului, cand un jucator atinge mingea dar si piciorul adversarului, de ce se da fault? Se vede ca Benzar atinge clar mingea primul. Dar s aadmitem ca lovesc in acelasi timp? Mitrovic ii ia picioarele lui Benzar! De ce nu se da penalty? Incerc sa ma calmez, i-am calmat si pe baieti, mai aveau putin si rupeau usile pe aici.

Am vorbit si cu arbitrul de rezerva, mi-a zis ca am intrat in teren si trebuie sa ies. Nu am zis absolut nimic, nu am jignit. Am protestat la o faza, atat. UItati-va si la banca lor", a spus Niculescu.

"E viciere de rezultat, clar! Craiova merita victoria, au jucat mai bine, cand ai o asemenea faza... cuvintele sunt de prisos acum", a mai spus antrenorul gazdelor.