Vine si al patrulea? Dinamo negociaza cu inca un jucator, dupa ce a reusit sa-l ia pe Dielna

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Dinamo a reusit astazi o noua mutare. Dupa Bawab, deja prezentat, si Bumba, care a facut vizita medicala, francezul Claude Dielna a semnat si el.

Si tot astazi pot reusi dinamovistii inca o mutare! Digisport noteaza ca oficialii din Stefan cel Mare discuta si cu Alexandru Curtean, jucator care a mai imbracat tricoul alb-rosu.

Curtean, care a castigat alaturi de Dinamo Cupa si Supercupa Romaniei, in 2012 si 2013, este liber de contract dupa despartea de FC Atyrau, din Kazahstan.

In varsta de 29 de ani, Curtean a mai evoluat de-a lungul carierei la Poli Timisoara, Dinamo si Botev Plovdiv. Acesta a parasit-o pe Dinamo in 2014, echipa din Stefan cel Mare cedandu-l gratis in Bulgaria.

In acest moment, Curtean este evaluat la 350.000 euro. Varful cotei sale a fost atins in 2009, cand, potrivit transfermarkt.de, era evaluat la 2.250.000 euro.