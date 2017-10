"Vine pupaza si spune... M*** STEAUA!" Vestiarul Voluntariului a EXPLODAT dupa meciul cu Steaua! Ce s-a intamplat

Jucatorii lui FC Voluntari s-au dezlantuit in vestiar, dupa 0-0 cu Steaua!

Fotbalistii lui Niculescu s-au bucurat ca pentru o mare victorie. Discursul dat de Nicolae Dica la TV in zona de flash a fost acoperit de tipetele din vestiarul Voluntariului. Fotbalistii gazdelor au injurat Steaua timp de cateva minute, apoi au dat drumul la muzica.

"Suntem multi care nu simpatizam aceasta echipa, de aceea ne-am bucurat zgomotos", a explicat fostul stelist Marinescu la Digisport.

"Oricine se bucura sa ia puncte cu Steaua. Era bine daca marcam si eu. Am avut o ocazie, n-am marcat. Au avut si ei, dar s-a terminat 0-0 si suntem bucurosi. N-a fost nicio incarcatura speciala pentru mine. Nu stiu daca as fi avut sanse de a juca la Steaua in fata lui Alibec si Gnohere, fiecare crede ce vrea. Eu vreau sa ajung in play-off, asta e obiectivul meu!", a spus Tudorie.