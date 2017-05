Vine cu REZERVELE la finala Cupei Ligii! Popa n-asculta de mama si baga pustii in teren cu Dinamo :)

Popa a venit la finala Cupei Ligii, dar nu i-a luat la Bucuresti pe cativa dintre cei mai importanti jucatori de-ai sai!

Croitoru, Canu, Scutaru, Bocsan si Straton nu au facut deplasarea la Bucuresti, anunta Gazeta Sporturilor. ACS Poli va folosi la meciul cu Poli mai multe rezerve, la fel cum s-a intamplat si in partida cu Astra din returul semifinalelor Cupei Romaniei. Obiectivul prioritar e salvarea de la retrogradare, iar Popa e convins ca jocul cu Pandurii Tg. Jiu va fi decisiv pentru evitarea locului de baraj.



"Am vorbit cu mama, mi-a zis sa ma duc la meci, sa nu ma fac de ras", a glumit Popa dupa jocul cu Astra. Antrenorul lui ACS Poli amenintase ca nu va fi prezent la jocul de pe Arena Nationala in semn de protest dupa un scandal cu Liga.