Vin MILIOANELE in Liga 1! LIBER la bogatie in fotbal. Anunt de ULTIMA ORA

Banii de la autoritatile locale se intorc in fotbal!

Ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, spune ca a fost aprobata o Ordonanta de urgenta prin care autoritatile locale vor avea posibilitatea sa aloce cel mult 5% din buget pentru cluburile sportive.

”In primul rand Ordonanta de urgenta va reglementa clar finantarea activitatilor sportive de catre administratia publica locala. Sportivii isi vor putea desfasura activitatea in baza unui contract de activitate sportiva. Veniturile realizate din contractul de activitate sportiva se incadreaza in categoria veniturilor din activitati independente prevazute de Codul fiscal”, a declarat ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, la finalul sedintei Executivului.

El a precizat ca, potrivit prevederilor actului normativ, a fost stabilit plafon de maxim 5% din bugetul aprobat pentru autoritatea publica locala care poate fi alocat cheltuielilor structurii sportive cu activitatea sportiva ca ordonator de credite aflat in subordinea unitatii administrativ-teritoriale.

”Daca luam cazul de la Ploiesti, daca luam cazul de la Iasi unde autoritatile locale nu mai finanteaza structurile sportive, exista o reticenta. E un prim pas, dupa care o sa vorbim de Legea sponsorizarii activitatilor sportive si ulterior despre Legea sportului, cum prioritizam federatiile olimpice, neolimpice, federatiile care au un potential urias sa devina sport de masa. Trebuie sa incurajam si competitiile sportive. Sunt cateva lucruri pe care le vom face in urmatoarea perioada”, a precizat Dunca.

Ministrul a aratat nu a fost calculat un impact bugetar, dar ca acesta ”cu siguranta va fi pozitiv”.

”Cu siguranta va fi un impact pozitiv. Nu putem estima, dar cu siguranta vom intra in normalitate”, a subliniat Dunca.

Potrivit Ordonantei de urgenta sportivii isi vor putea desfasura activitatea in baza unui contract de activitate sportiva, in care va fi stipulata valoarea drepturilor banesti aferente activitatii sportive prestate de catre sportivul de performanta sau de catre alte persoane juridice sau fizice implicate in activitatea sportiva, respectiv modalitatile si termenele de plata.

Actul normativ creeaza, de asemenea, cadrul legal necesar administratiei publice locale pentru acordarea sumelor de la bugetul local pentru finantarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public infiintate pe raza unitatii administrativ-teritoriale, finantarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat infiintate pe raza unitatii administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fara scop patrimonial, detinatoare ale certificatului de identitate sportiva, finantarea programelor sportive organizate in raza unitatii administrativ-teritoriale de catre asociatiile judetene/municipiului Bucuresti pe ramuri de sport, afiliate la federatiile sportive nationale corespondente, finantarea programelor sportive desfasurate in raza unitatii administrativ-teritoriale de catre federatiile sportive nationale, directiile judetene pentru sport si tineret, respectiv a municipiului Bucuresti, ori inspectoratele scolare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, finantarea programelor sportive derulate de catre Comitetul Olimpic si Sportiv Roman pentru inalta performanta sportiva, precum si premierea, in conditiile legii, a performantelor deosebite obtinute la competitiile sportive interne si internationale oficiale.

”Modelul-cadru al contractului de activitate sportiva va fi stabilit prin Ordin comun al ministrului Tineretului si Sportului, ministrului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si ministrului Muncii si Justitiei Sociale, cu posibilitatea completarii cu clauze specifice negociate de catre structura sportiva cu sportivul, conform normelor stabilite prin autoritatile publice locale”, se arata intr-un comunicat de presa al Executivului.

News.ro