Vin BANII la baieti! :) Hagi isi mareste salariul, jucatorii iau prime dupa un sezon impresionant!

Hagi isi mareste salariul daca ia titlul. :)



"O sa fiu unic in Romania. Si muncesc, si platesc", se amuza Hagi.



Viitorul are prime dupa sezonul fantastic pe care l-a reusit. Hagi nu le mai tine niciun discurs jucatorilor in vestiar inaintea meciului.



"O sa le zic doar atat atat: castigati!" - spune antrenorul Viitorului.