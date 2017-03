Vin banii la Astra? Ce afacere de 14 milioane de euro face Ioan Niculae dupa eliberarea din inchisoare

Patronul Astrei a revenit la afacerile sale dupa eliberarea din inchisoare.

Compania Interagro SA, controlata de omul de afaceri Ioan Niculae si aflata in insolventa, intentioneaza sa scoata la vanzare o aeronava cumparata in 2011 cu circa 14 milioane de dolari si care a fost utilizata de Inter Aviation, firma de taxi aerian detinuta de fiica omului de afaceri, Adina Niculae, societate care a intrat la randul sau intre timp in insolventa, la finalul anului 2015.

Aparatul pregatit sa fie scos la vanzare este un avion Hawker 900 XP cu 9 locuri (in foto). Interagro are in vedere angajarea unui evaluator profesionist care sa estimeze valoarea curenta a aeronavei. Vanzarea va fi prin intermediul unui broker specializat in materie, scrie profit.ro.

Aeronava Hawker 900 XP cu 9 locuri pe care Interagro vrea sa o scoata la vanzare a fost cumparata de Ioan Niculae in 2011, la un pret de circa 14 milioane dolari, respectiv cu un discount de 2 milioane de dolari fata de pretul de catalog de 16 milioane dolari.

Avionul a fost utilizat de Inter Aviation SRL, firma de taxi aerian detinuta de fiica omului de afaceri, Adina Niculae. Ulterior, Niculae a mai cumparat pentru Inter Aviation un elicopter Dolphin cu 5 locuri si un avion Hawker 4000. Directorul general al firmei, Octavian Pita, declara in 2011, cu titlu de exemplu, ca inchirierea unui avion pentru o cursa dus-intors la Dubai costa in jur de 24.000 euro, iar pentru un drum similar la Iasi – pana la 8.000 de euro.

Compania de taxi aerian si curse charter a Adinei Niculae a intrat in insolventa in decembrie 2015.

Niculae, la un moment dat cel mai bogat roman, a fost condamnat definitiv, in aprilie 2015, la doi ani si sase luni de inchisoare in dosarul "Mita pentru PSD", pentru finantarea ilegala a campaniei electorale din 2009 a candidatului PSD Mircea Geoana. El a fost eliberat conditionat din penitenciar in iulie 2016.