Cupa Stelelor Estului! :) Hagi, amicale cu echipe din Ucraina, Rusia si Azeriabdjan. Cu cine joaca Viitorul

Viitorul va disputa mai multe meciuri de pregatire in Turcia.

In perioada 12-26 ianuarie 2018 echipa antrenata de Hagi va efectua un stagiu de pregatire in Antalya , si anume in localitatea Belek.

Viitorul va disputa mai multe partide de verificare in compania unor formatii precum Skenderbeu (locul 1 - Albania), Kapaz (locul 8 - Azerbaidjan), Grasshoppers (Elvetia), Luci Vladivostok (liga 2 - Rusia), Odessa (locul 10 - Ucraina), Ahmat Groznii (locul 7 - Rusia) si Jagiellonia (locul 4 - Polonia).

Reunirea lotului este programata pe data de 7 ianuarie 2018.

FC Viitorul a incheiat anul pe locul 6 in clasamentul LIgii I , la egalitate de puncte cu Dinamo dar cu un golaveraj mai bun.