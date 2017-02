Viitorul si Steaua sunt matematic in Play Off, Dinamo depinde inclusiv de marea rivala. Meciurile ultimelor doua etape si CLASAMENTUL

Astazi, 21:45, IN DIRECT la Sport.ro | Superbatalie in Liga Campionilor: City si Guardiola, impotriva lui Falcao si Monaco

Doar doua etape au mai ramas din sezonul regulat. Doua etape care vor stabili cine se va lupta pentru Europa si cine va fi nevoit sa priveasca inca un sezon cupele europene la TV.

In continuare, sapte echipe se lupta cu sanse reale pentru cele sase locuri care asigura Play Off-ul Ligii I. In acest moment, doua dintre ele, Viitorul si Steaua, sunt calificate matematic in "finala" campionatului. De pe pozitia a treia, avand 5 puncte peste Dinamo (locul 6), Craiova e si ea destul de sigura, insa are meci direct chiar impotriva "cainilor".

Cu un meci mai putin decat restul formatiilor, Astra (locul 7) are un avantaj in lupta directa cu Dinamo, CFR si Gaz Metan. Cu 3 puncte obtinute din restanta cu Gaz Metan, campioana en-titre ar urca pana pe 4.

Cum depinde Dinamo de Steaua

Invingatoare in ultimele derbyuri impotriva Stelei, Dinamo a ajuns sa depinda acum de marea rivala. Steaua va intalni una dintre contracandidatele "cainilor" la locul in Play Off, Gaz Metan Medias si ar putea arbitra aceasta lupta. Daca Steaua pierde cu Gaz Metan, o poate scoate pe Dinamo, cea mai expusa formatie din acest duel pentru Play Off, din cursa.

De altfel, Mihai Stoica, directorul sportiv al Stelei, spunea dupa meciul impotriva Craiovei ca il intereseaza mai mult ca Dinamo sa fie scoasa in decor. Din punctul de vedere al stelistilor, Gaz Metan ar fi un adversar mai facil in Play Off, mai ales ca Steaua nu a mai batut Dinamo de 9 meciuri.

Programul celor 7 echipe aflate in lupta pentru Play Off

Viitorul

Timisoara (acasa)

CFR Cluj (deplasare)

Steaua

Gaz Metan (d)

ASA Targu Mures (a)

Craiova

Dinamo (d)

Gaz Metan(a)

Gaz Metan

Steaua (a)

Craiova (d)

Dinamo

Craiova (a)

Pandurii (d)

Astra

Chiajna (d)

Botosani (a)

Iasi (d)

CFR Cluj

Iasi (d)

Viitorul (a)

Clasamentul in acest moment