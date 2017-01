"Viitorul, miracolul din Romania" Hagi a dezvaluit cate MILIOANE l-a costat echipa care conduce Liga I

Gica Hagi a fost intervievat de celebrul jurnalist italian Gianluca DiMarzio, care a vrut sa afle cum a ajuns Viitorul prima in Liga I.

Hagi a dezvaluit ca a pus bazele proiectului imediat dupa ce s-a lasat de fotbal, iar intre timp a ajuns sa detina cea mai importanta academie din tara si echipa de pe primul loc in Liga I. 10 milioane de euro a investit Hagi pana acum in proiectul sau.

"Proiectul a inceput imediat cum m-am lasat de fotbal. Ideea a fost sa construiesc o academie mare, era mare nevoie de investitii in tineri in Romania.

Fotbalul mi-a dat atatea, nationala noastra nu e cea mai puternica, dar a produs mereu mari talente. Sper ca si alti tineri talentati sa aiba sansa de a se afirma, asa cum am avut si eu.

Eu imi doresc sa revenim la perioada de glorie, din 1990-1994. Am construit o academie care sa-mi poarte numele, am intrat cu echipa mare in liga a patra, iar acum suntem pe primul loc in Liga I. Viitorul inseamna viitor, iar tinerii sunt pilonii pe care se sprijina proiectul", a spus Hagi pentru gianlucadimarzio.com.

Hagi a dezvaluit ca are ambitii mari si cu cariera sa de antrenor. "Vreau sa antrenez o echipa de top din Europa si sa castig un trofeu european. Apoi vreau sa antrenez echipa nationala. Nu stiu cand se va intampla asta sau in ce tara, dar acestea sunt obiectivele din cariera mea si dau totul pentru a le indeplini", a mai spus Hagi.

18 jucatori din lotul de la Viitorul sunt crescuti la academia lui Hagi de la Ovidiu.