"Viitorul e cea mai buna din Romania, dar noi suntem vulpi batrane!" Ce a spus Lazar dupa inca un moment ISTORIC la Voluntari

Lazar a marcat golul decisiv al Supercupei Romaniei. A fost declarat omul meciului si a ridicat deasupra capului al doilea trofeu in decurs de doar o luna si jumatate pentru Voluntari!

Lazar crede ca experienta jucatorilor lui Niculescu a facut diferenta.

"Am castigat doua trofee deosebite. Nici in visele mele cele mai frumoase nu credeam ca o sa castig asa ceva cu o echipa mica, nou-infiintata. Ii multumesc familiei mele, fara ei nu ajungeam aici. Noi avem vulpi batrane in echipa, Viitorul joaca cel mai frumos fotbal din Romania, cred ca sunt cea mai buna echipa. Au facut o greseala personala, au ramas in 10. Ne asteptam sa fie un meci mult mai greu decat in Cupa Romaniei. De aia e fotbalul frumos, orice echipa poate castiga", a spus Lazar la Digisport.