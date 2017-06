Viitorul anunta: Nedelcu ajunge sambata in cantonament! Lotul pentru Slovenia si ce jucatori nu au facut inca deplasarea

Transferul lui Dragos Nedelcu la Steaua a intrat in impas. Becali s-a inteles cu Hagi, dar jucatorul pare ca s-a razgandit. "A zis ca nu mai vrea sa vina", spune patronul FCSB despre tanarul fotbalist.

Viitorul anunta, in aceste conditii, ca Dragos Nedelcu se va alatura lotului echipei in cantonamentul din Slovenia in cursul zilei de sambata.

Viitorul s-a deplasat in Slovenia fara Romario Benzar, Florin Coman si Nedelcu, acestia primind cateva zile libere. Primii doi au concedii pana la 1 iulie, in timp ce Nedelcu este asteptat sambata, 24 iunie, in Slovenia.

Lotul cu care Viitorul a plecat in cantonament



Victor Rimniceanu, Alexandru Buzbuchi, Arpad Tordai - portari; Andrei Dumitras, Sorin Radoi, Bogdan Tiru, Robert Hodorogea, Marius Constantin, Kevin Boli, Virgil Ghita, Cristian Ganea, Dan Panait, Nelut Rosu, Dani Lopez, Sebastian Mladen, Paul Iacob, Doru Dumitrescu, Carlo Casap, Ionut Vina, Aurelian Chitu, Florin Purece, George Tucudean, Vlad Morar, Alexandru Stoica, Ovidiu Herea, Alexandru Cicaldau, Alexandru Matan - jucatori de camp.

Amicalele Viitorului

26 iunie: FC Vitorul - NK Celje (Slovenia, locul 5)

29 iunie*: FC Viitorul - Dinamo Tbilisi (Georgia, locul 1)

2 iulie: FC Viitorul - FK Krasnodar (Rusia, locul 4)

5 iulie: FC Viitorul - CSKA Moscova (Rusia, locul 2)

*Adversarul din 29 iunie se poate modifica