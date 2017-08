Viitorul a uitat ce-i golul! Hagi, suparat pe program: "Sa le multumim celor care l-au facut". Ce spune despre alte VANZARI de jucatori

ACS Poli 0-0 Viitorul | Campioana en-titre a ajuns la cinci meciuri fara victorie si fara gol marcat. Hagi a vorbit la finalul partidei.

"Am controlat jocul de la cap la coada, am dus mingea aproape de careul lor, dar suferim la finalizare, nu gasim poarta. Am vorbit cu baietii, avem cateva zile sa ne revenim, pentru ca vine un alt meci important.

Si acest program frumos facut de cei care organizeaza competitia ne face bine...

De arbitraj ce sa mai zic, noi am avut goluri valabile neacordate. La altii se dau penaltyuri si cand ii darama vantul.

Nu stiu nimic de transferul lui Ganea, am vazut ca s-a scris de 15 echipe pana acum.

Noi ramanem un club formator, care da posibilitatea tinerilor. Nu avem istorie si traditie, anul trecut am facut cea mai mare minune din fotbalul romanesc.

O sa ne pregatim pentru meciul din Europa si o sa incercam sa jucam un fotbal frumos. Vom vedea ce se va intampla", a spus Gica Hagi.