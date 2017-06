Viitorul a obtinut prima victorie a verii: a invins echipa care ii poate iesi in cale Astrei in UEL. VIDEO

Viitorul a castigat al doilea amical disputat in cantonamentul din Turcia. Formatia lui Gica Hagi s-a impus cu 2-1 in fata azerilor de la FK Zira, echipa care ii poate iesi in cale Astrei in turul II al UEFA Europa League.

Golurile VIitorului au fost marcate de Alexandru Stoica (min. 59) si Vlad Morar (90+2). Morar a ratat si un penalty, in minutul 80 al partidei.

Echipa folosita de Hagi

Ramniceanu (46 Buzbuchi) - Radoi (46 Boboc; 68 Grecu), Hodorogea (58 Nedelcu), M. Constantin (46 Boli), Vina (46 Panait) - Rosu (46 Ciobanu), Mladen (46 Iacob), Herea (46 Lopez; 86 Boboc) - Purece (46 Stoica), tucudean (46 Morar), Chitu (46 Cicaldau)