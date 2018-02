VIITORUL 2-1 BOTOSANI // Moldovenii, UCISI de torpila lui Ciobanu din minutul 94! Enache: "E tragic pentru noi!"

Costel Enache incheie meciul cu Viitorul dezamagit.

Moldovenii au deschis scorul pe terenul campioanei, insa Ianis Hagi si tanarul Ciobanu au intors meciul cu executii superbe.

"Am fost cu totii optimisti, din pacate finalul a fost tragic pentru noi. Stiam ca intalnim adversari cu calitate, au fost doua suturi pe care n-am reusit sa le blocam, am lasat adversarii sa finalizeze atacurile si asta ne-a fost fatal. Am avut ocazie foarte mare in ultimul minut, apoi am primit gol. Noi trebuia sa influentam mai din timp soarta jocului.

Roman are ceva probleme, se simte rau la vestiare, era cu kinoterapeutul, speram sa fie bine. Suntem la mana destinului acum, noi ne-am anulat sansele. Am plecat cu sanse foarte mari, puteam sa ne influentam singuri viitorul. Am cedat presiunii, am avut cateva meciuri in care nu am fost eficienti. Nu am reusit sa finalizam actiunile de poarta, dar chiar si azi puteam sa fim mai eficienti. Suntem cam acolo unde ne-am evaluat noi. E pacat ca nu am putut profita de sansa noastra", a spus Costel Enache la finalul partidei.