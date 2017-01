Primele imagini cu Alibec si Gnohere la antrenamentele Stelei! Ce au facut noile vedete ale lui Reghe

Steaua a ajuns ieri in Antalya, iar azi a inceput in forta antrenamentele.

Alibec si Gnohere, jucatorii transferati de ros-albastri in aceasta iarna, s-au pregatit la intensitate maxima alaturi de noii colegi.

Steaua ramane in Turcia pana pe 19 ianuarie, revine in tara pentru 3 zile, dupa care se intoarce in Antalya pentru cel de-al doilea cantonament al iernii.

Meciurile Stelei in Turcia

18 ianuarie - FC Steaua Bucuresti - Qarabağ FK (Azerbaijan)

24 ianurie - FC Steaua Bucuresti - FK Vardar (Macedonia)

26 ianuarie - FC Steaua Bucuresti - FC Terek Grozny (Rusia)

28 ianuarie - FC Steaua Bucuresti - ŠK Slovan Bratislava (Slovacia)

31 ianuarie - FC Steaua Bucuresti - Wisła Kraków (Polonia)

2 februarie - FC Steaua Bucuresti - HNK Hajduk Split (Croatia)