VIDEO | Imagini incredibile inainte de Timisoara - Voluntari! Stadionul a cedat: o parte din tribuna s-a prabusit

Situatie incredibila la Timisoara.



Stadionul "Dan Paltinisanu" este intr-o stare avansata de retrogradare. O parte din tribuna s-a prabusit, iar organizatorii au imprejmuit zona si au interzis accesul spectatorilor in acea parte de stadion.



Stadionul din Timisoara a fost construit in 1963. Ultima data a fost renovat in 2008.



