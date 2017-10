Budescu a decis meciul cu Kazahstan in mai putin de 5 minute!

A marcat doua goluri in minutele 33 si 37. Primul e de tinut minte! Budescu i-a distrus pe adversari cu o fenta, un dribling superb in interiorul careului si un sut la care portarul kazah nu se astepta.



Pana azi, Budescu, 28 de ani, avea doua goluri in 4 meciuri jucate la nationala!







Sursa video: TVR