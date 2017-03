VIDEO FABULOS! Textul pe care Nedelcearu, Patrick si Dudea au fost obligati sa-l citeasca dupa ce s-au imbatat

Patrick Petre, Dudea si Nedelcearu au aparut intr-un clip surprinzator pe Facebook-ul lui Dinamo.

Nedelcearu, Patrick Petre si Dudea au aparut intr-un clip pe Facebook-ul lui Dinamo in care isi cer scuze ca au baut in avion in timp ce mergeau cu nationala de tineret in cantonament.

"Vreau sa le transmit tuturor suporterilor nationalei si ai lui Dinamo ca regretam incidentul petrecut zilele trecute si ne cerem scuze fata de colegi, antrenori, familie si sustinatori. Am gresit si promitem ca nu se va mai repeta niciodata."

"Suntem constienti de sansa pe care o avem, ca suntem jucatorii lui Dinamo si nu se poate gresi la un asemenea nivel, dar oricine greseste mai ales la 20 ani."

"Vom accepta orice sanctiune si vom face tot ce depinde noi sa revenim in lotul primei echipei si in vederile nationalei. Multumim", a fost mesajul rostit de Nedelcearu in numele celor trei jucatori care sunt acum la Dinamo.

Olteanu, si el impicat in acest scandal, ii apartine tot lui Dinamo, dar e imprumutat in acest sezon la Sepsi.