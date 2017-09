VIDEO FABULOS! Edi Iordanescu si-a "pierdut" vocea dupa meciul cu CFR Cluj! Ce s-a intamplat la conferinta de presa

Astra 2-3 CFR Cluj / Edi Iordanescu a avut cea mai scurta conferinta de presa de la venirea la Astra.

CFR Cluj a invins cu 3-2 la Giurgiu si are din nou 4 puncte avans in clasamentul din Liga 1, in timp ce Astra a cazut pe locul 5 in clasament, la 7 puncte in spatele celor de la CFR Cluj.

Antrenorul gazdelor, Edi Iordanescu, a tipat pe tot parcursul meciului iar efectele s-au vazut la conferinta de presa. Iordanescu Jr a fost ragusit si nu a putut sa mai raspunda la vreo intrebare dupa o scurta declaratie! Toata conferinta a durat mai putin de 30 de secunde!

"Felicit echipa oaspete, au meritat victoria. Din pacate am marcat de 2 ori si n-am putut sa scoatem mai mult. Trebuie sa depasim momentul rapid, sa ne regeneram si sa incepem din nou sa adunam puncte. Baietii au incercat"a incercat sa spuna antrenorul celor de la Astra la conferinta de presa.