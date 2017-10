VIDEO EPIC! Becali si fotbalistul CALAMITATE de la Steaua! "Un nebun vine la Bucuresti si vrea curvie si bautura! Are ceva la cap! Il filmez si pun pe INSTAGRAM!" :))

Becali povesteste episoade senzationale din cantonamentul Stelei!

Golofca i-a dat batai serioase de cap dupa transferul de la Botosani. Dica si MM au insistat ca fotbalistul de banda sa ajunga la Steaua. Becali spune ca nu-i va mai consulta niciodata la transferuri si se amuza pe seama cazului 'Golofca'. Jucatorul a baut in club pana tarziu in noapte inaintea meciului cu Sporting, apoi Becali a mai primit filmulete in care fotbalistul consuma alcool.

"Pe Golofca il dau inapoi plus 100 000 de euro si tot nu-l vor. Hahahaha! Golofca mai are o sansa. Eu mai cred in el. Nu e super valoros, dar e bun, poate face fata. Daca a luat-o razna... M-am dus la echipa si l-am chemat, i-am zis sa ia un pahar de vin sa guste, ca el e degustatorul echipei. Radeau toti! L-am intrebat: vrei sa-ti arat filmuletul cum ai stat pana la 3 noaptea si ai baut bauturi rusesti, de-alea de sunt la moda prin cluburi?

Mi-a zis: nu, nea Gigi! Mi-a zis ca nu mai face. Pe urma, m-a sunat MM... ca iar a fost. I-am zis sa-l lase, sa vedem ce mai face. Mihai l-a atentionat ca nu se face asa ceva. Pe urma iar... mi-a trimis cineva filmul cu el pe Whatsapp, e usor acum cu tehnologia asta! Ia sa vad cine e nebunul care imi trimite mesaje. Cand ma uit... era Golofca cu bautura, nenorociri. Noi aveam meci cu Sporting si el era prin cluburi. Dica l-a executat. Eu am ras, i-am zis lui Dica.

El se simtea vinovat, ca el a insistat sa-l aducem. Eu puteam sa-l iau gratis si nu l-am luat. Ei n-au vrut raul. Dar le-am zis ca nu ma mai iau niciodata dupa ei si ca fac numai eu. Au dat-o in bara. Un nebun vine la Bucuresti si in loc sa joace fotbal vrea curvie si bautura. I-am spus ca am film cu el... mi-a zis ca nu mai face, pe urma iar... A pus film la terasa cu apa minerala in fata, pe o masa. Cred ca are ceva la cap. I-am dat vin... i-am zis domnule Golofca, ia gustati, e bun?

Cu o zi inainte de meci sa faci ce a facut el? Daca vrea cineva sa fie fotbalist stiti ce face? Face ca Nedelcu. E ca un inger. Ca un ceas intelege. Dennis Man la fel ca el este! Astia vor ajunge fotbalisti, stiu ce vor de la viata. Sa manance Golofca mezeluri din frigider. L-am ciondanit si la TV, si fata in fata. Sa vedem daca intelege. In fiecare seara inainte de meci, ma duc si beau", a spus Becali la PRO X.