VIDEO "E greu... vai, vai, vai, vai!" Moment senzational cu Andone la conferinta dupa ce a pierdut cu Viitorul

DINAMO 1-2 VIITORUL | Andone a inceput cu stangul 2017.

Dinamo a avut 1-0 in prima repriza cu Viitorul, dupa ce Nistor a marcat un gol superb. In partea a doua pustii lui Hagi au reusit sa dea lovitura.

Florinel Coman si Boli au marcat in partea a doua a meciului pentru Viitorul, care ramane lider si are un avans de 5 puncte in acest moment.

Andone a fost extrem de trist la conferinta de presa de dupa meci:

"E greu... vai, vai, vai, vai... aveam nevoie de victoria asta. Ne trebuie 12 puncte, 10 nu sunt bune!", a spus acesta.

Vedeti in VIDEO reactia sa