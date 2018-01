Victor Becali, eliberat din inchisoare! Cristi Borcea este singurul condamnat in "Dosarul Transferurilor" care ramane dupa gratii

Victor Becali va fi eliberat din inchisoare joi seara.

Victor Becali, condamnata la patru ani si opt luni de inchisoare in "Dosarul Transferurilor", va fi eliberat conditionat joi seara, informeaza Digi24. Decizia instantei este definitiva.



Opt persoane au fost condamnate in "Dosarul Transferurilor": George Copos, Mihai Stoica, Cristi Borcea, Ioan Becali, Victor Becali, Jean Padureanu, Gica Popescu si Gigi Netoiu. O data cu eliberarea lui Victor Becali, Cristi Borcea, fostul actionar dinamovist, este singurul care ramane in inchisoare.