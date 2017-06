Victor Becali a CEDAT la penitenciar! Decizia luata in urma cu putin timp

Victor Becali si-a luat adio de la eliberarea conditionata.

Becali a fost condamnat la 6 ani si 4 luni de inchisoare, dar spera sa beneficieze de eliberare conditionata. Dupa doua cererei refuzate, Becali si-a retras-o singur pe a treia si nu mai spera sa iasa inainte de termen. Doar Victor Becali si Cristi Borcea au mai ramas inchisi din Dosarul Transferurilor.



"Ia act de retragerea cererii de liberare conditionata, formulata de petentul condamnat Becali Victor. In baza art. 275 alin. 2 Cpp, obliga petentul condamnat la 150 lei cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul aparatorului din oficiu al petentului condamnat se avanseaza din fondul Ministerului Justitiei. Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare", scrie in minuta sedintei Judecatoriei Sectorului 4.



Becali a muncit in penitenciar, a scris o carte si spera sa fie eliberat. "Ce mai mare problema in penitenciar e cu eliberarea conditionata. Atunci se sufera cel mai mult, aia este tortura, se poate numi totura psihica. Nu mi se mai da invoire pentru ca, mi se spune, am un alt dosar pe rol. Pai si ce daca? Toata legea aia a fost anulata printr-o decizie a instantei. Nu-mi poate influenta cu nimic comportamentul din acel dosar. Eu fac fractia oricum. Aceste puncte au fost abrogate printr-o decizie a iCCJ. Mi se resping cererile, nici macar nu se motiveaza. Am fost sanctionat o data in 2014’’, spunea Victor Becali.