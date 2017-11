Vestile bune primite de Dica inaintea meciului cu Iasiul: Balasa poate juca, dupa problemele avute la nationala, Benzar va reveni si el curand

Nicolae Dica, antrenorul FCSB, a vorbit in cadrul unei conferinte de presa inaintea meciului cu CSM Iasi, programat vineri seara.

Dica a primit doua vesti bune inaintea meciului cu Iasiul. Balasa va fi apt pentru partida de vineri, dupa ce a resimtit dureri inaintea partidei Romania - Olanda si nu a mai fost folosit de selectionerul Cosmin Contra.

Accidentat de mai multa vreme, Romario Benzar va reveni si el cat de curand la antrenamente.

"Balasa s-a antrenat normal astazi. Se resimte putin, dar se pare ca este ok pentru urmatorul joc. Nu a vrut sa riste foarte mult la meciul cu Olanda, de frica unei accidentari mai grave.

Benzar sper ca sambata sau duminica sa revina la antrenamente. Astfel, ar putea juca impotriva Viktoriei Plzen.



Sunt multumit de baietii care au fost la nationala mare, dar si de cei care au fost la juniori. E adevarat, din pacate rezultatul cu Olanda nu a fost unul bun.

Important este ca avem multi jucatori la nationale si sper sa avem din ce in ce mai multi.



E adevarat, si cand eram secund, noi aveam problema aceasta la Steaua: nu reuseam sa invingem in meciul care succeda pauza pricinuita de meciurile nationalei. Speram ca acum sa reusim sa obtinem o victorie", a spus Nicolae Dica in cadrul unei conferinte de presa.