Vesti de ULTIMA ORA despre locul de disputare al partidei dintre Craiova si FCSB

Suporterii Craiovei spera ca inaugurarea noului stadion sa se faca la meciul cu marea rivala Steaua.

Sunt in continuare sanse ca meciul dintre Craiova si FCSB sa se desfasoare, etapa viitoare, pe noua arena "Ion Oblemenco".

Nu azi, asa cum anuntase initial Liga, ci miercuri este termenul limita de depunere la LPF a cererii ca partida sa se joace pe noul stadion.

Conducerea Stelei ar fi de acord ca termenul sa se prelungeasca pana vineri, astfel incat oltenii sa aiba timp sa isi obtina toate avizele.

In cazul in care, totusi, actele solicitate nu vor fi emise in timp util, meciul dintre Craiova si FCSB, din etapa a 16-a a Ligii I, se va desfasura la Severin.