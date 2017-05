Vesti bune pentru Reghe! Supravietuitorul ultimei victorii de la Giurgiu revine luni pe teren! Situatia lui Alibec

Medicii Stelei fac eforturi mari pentru recuperarea lui Mihai Pintilii.

Pintilii s-a accidentat in derby-ul cu Dinamo, iar Steaua a pierdut partida de pe National Arena cu 2-1. Mijlocasul a suferit o intindere in zona inghinala, insa sunt sanse mari ca el sa fie pe teren la ora partidei. Pintilii are un program special de antrenament, iar din aceasta seara se va antrena impreuna cu colegii sai.

Pintilii este singurul jucator de la Steaua care s-a aflat pe teren la ultima victorie in deplasare la Giurgiu, tocmai in 2012!

Si Alibec a iesit accidentat din meciul cu Dinamo, insa atacantul va fi apt 100% pentru derby-ul cu fosta sa echipa.