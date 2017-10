Vestea primita de stelisti dupa victoria cu 4-0 cu Sepsi! Ce le-a spus Dica in vestiar

Steaua are 7 jucatori convocati la echipele nationale.

Nicolae Dica a luat decizia de a le acorda jucatorilor sai o mini-vacanta dupa perioada extrem de aglomerata din ultima luna - Steaua a jucat 6 partide in luna septembrie pe langa partida cu Sepsi, disputata pe 1 octombrie. Astfel, jucatorii care nu au fost convocati la echipele nationale vor avea liber pana joi dupa-amiaza cand este programata reunirea la baza din Berceni, anunta Digi Sport.

De vacanta nu vor beneficia insa Nita, Benzar, Balasa, Pintilii, Budescu, Man si Coman, primii 5 fiind convocati de Cosmin Contra la nationala mare. In ceea ce il priveste pe Florinel Coman, acesta urmeaza sa faca un RMN marti pentru a se descoperi gravitatea accidentarii suferite in partida cu Sepsi.

”E normal sa fie obositi jucatorii, pentru ca am jucat joi, de exemplu, in Europa League, vineri am stat toata ziua pe drum, am pierdut o zi, nu ne-am antrenat iar sambata am avut un singur antrenament, dupa care am plecat la Brasov. Am facut trei ore pe drum, dar ma bucur de faptul ca baietii au avut o atitudine foarte buna” a declarat Nicolae Dica dupa partida de aseara.