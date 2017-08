Vestea pe care stelistii o astepta cu sufletul la gura. Texeira: "Maine dimineata aflu daca joc cu Sporting"

Sporting - Steaua, marti, 21:45, in direct la ProTV

Steaua se pregateste de primul meci cu Sporting, ce va avea loc marti in direct la ProTV de la 21:45. Stelistii asteapta sa vada daca se pot baza pe Teixeira, accidentat in primele minute ale meciului de sambata cu Astra, din campionat.

Portughezul a fost lovit cu mingea in picior chiar in momentul in care calca si s-a accidentat la glezna. Acesta afla maine daca poate intra cu Sporting:

"Nu stiu daca voi juca, sper sa joc dar inca am glezna umflata. Sporting e foarte puternica si ar fi senzational sa joc cu o echipa portugheza, maine vad ce vom facem, daca joc sau nu. E o rusine ca un stadion ca National Arena sa aiba un teren asa prost, nu stiu daca terenul a contat sau nu la accidentarea mea dar sigur nu a fost ok", a spus Teixeira.