Vestea pe care o asteptau stelistii! Ce se intampla cu Alibec inainte de startul play-off-ului

Amanarea cu o saptamana a inceputului de campionat a reprezentat un avantaj pentru Steaua.

Denis Alibec este aproape de revenirea pe gazon! Accidentat inainte de partida tur cu Lazio cand a suferit o leziune musculara, Alibec si-a revenit si are sanse mari sa fie pe teren la primul meci din play-off contra celor de la Viitorul. Daca nu era amanat campionat, Alibec si-ar fi facut revenirea la partida cu CFR Cluj din etapa a 2-a a play-off-ului.

Alibec a reinceput antrenamentele la intensitate maxima dupa ce a avut un program special de pregatire, scrie Gazeta. El ar fi putut fi folosit chiar si la meciul cu Hermannstadt, insa existau riscurile unei recidive: "Cred ca in maxim cateva zile o sa fie suta la suta. Cred ca a fost decizia cea mai buna ca Denis sa nu joace cu Hermannstadt, mai ales ca starea terenului era foarte proasta. Nu avea rost sa riscam, preferam sa-l avem apt la partidele din campionat pentru ca ne dorim titlul" a declarat pentru Gazeta o sursa din cadrul clubului.

Eliminata din Europa League si Cupa Romaniei, Steaua mai are de jucat doar 10 meciuri in acest sezon in play-off si spera sa recupereze diferenta fata de CFR Cluj pentru a cuceri primul titlu dupa 3 ani. Iar revenirea lui Alibec, cel care a spart gheata in acest sezon la partida cu Gaz Metan, le da si mai multa incredere stelistilor. La partida cu Viitorul va putea fi folosit si Eddy Gnohere, cel care si-a ispasit etapele de suspendare dupa eliminarea de la ultimul meci din 2017.