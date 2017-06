Vestea pe care o asteptau dinamovistii. Cota lui Hanca a explodat, Dinamo poate incasa iar potul cel mare

Cota lui Sergiu Hanca a explodat in doar un an.

Sergiu Hanca a fost cel mai bun jucator al lui Dinamo in sezonul trecut. Mijlocasul a reusit 12 goluri si 13 pase decisive in 40 de partide pentru Dinamo, ajungand chiar si la echipa nationala in mandatul lui Daum.

Cota lui Hanca a explodat in ultimul an. In vara anului trecut, Hanca era cotat la 700.000 de euro, iar acum jucatorul este evaluat la nu mai putin de 2 milioane de euro!

Ultimul transfer urias facut de Dinamo a fost in 2011, cand Torje a semant cu Udinese pentru 5 milioane de euro. De atunci, Dinamo a mai reusit doar 4 transferuri de minim 1 milion de euro, Tucudean si Dragos Grigore, 1 milion de euro, Nica, 1,7 milioane de euro, si Dorin Rotariu, 2,2 milioane de euro.

Dinamo a avut deja 3 oferte pentru Hanca, de la Gent, din Belgia, si de la Lille si Toulouse, din Franta, toate trei fiind refuzate insa.