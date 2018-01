Veste URIASA pentru stelisti: "Alibec a inteles mesajul fanilor, e refacut total, se implica 100%" 

Denis Alibec a scapat de problemele fizice care l-au chinuit in tur.

Fara niciun gol marcat in campionat, Alibec a fost implicat in mai multe scandaluri si a fost aproape de o despartire de Steaua.

Atacantul va ramane insa sub comanda lui Dica, iar acum se pregateste pentru a reveni la forma care l-a consacrat. Ilie Dumitrescu sustine ca a vorbit cu Alibec, iar acesta i-a dezvaluit ca e concentrat 100% pe pregatirea din cantonament.



"Eu am informatii ca Alibec si-a schimbat atitudinea si ca e pozitiv. Vrea sa ajunga la un nivel bun de pregatire si vrea sa demonstreze. Becali spune ca are 95 de kilograme la 1.87 metri. Ar trebui sa aiba 86 de kilograme, dar el are masa musculara multa. Daca Alibec va face pasul la o echipa din Vest veti vedea altceva in jocul sau. Cred ca Alibec a inteles mesajul fanilor.

Am vorbit cateva momente cu el si mi-a spus ca e dornic sa ajute clubul si sa demonstreze. El s-a refacut total. Asta e o veste foarte buna, acum participa 100% la antrenamente.

In afara de ambitie si determinare vreau sa am si meniul pe care-l are in cantonament. Si eu mancam ciocolata ca el. Iordanescu venea in cantonamente nu sa vada daca avem alcool, ci sa vada daca avem torturi", a declarat Dumitrescu la Digi.